Как рассказали в администрации, это смотр-конкурс самых креативных жителей нашего города, которым уже исполнилось 60. Тот факт, что талант не имеет возраста, готовы в очередной раз доказать певцы, танцоры, мастера декоративно-прикладного творчества. Концерт состоится в 12:00 в театре «Колесо».