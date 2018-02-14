Как рассказали в администрации, это смотр-конкурс самых креативных жителей нашего города, которым уже исполнилось 60. Тот факт, что талант не имеет возраста, готовы в очередной раз доказать певцы, танцоры, мастера декоративно-прикладного творчества. Концерт состоится в 12:00 в театре «Колесо».
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