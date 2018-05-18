Об этом сообщили в городской администрации. Сотрудники предприятий ООО «СИБУР Тольятти», ООО «Автоград Водоканал» посадят саженцы липы и сирени вдоль аллеи по улице Карла Маркса от площади Свободы до ул. Комсомольская.
Подготовила место для посадок муниципальная компания «Зеленстрой». Она же обеспечит дальнейший уход за молодыми деревьями. Акция начнется в 10 утра.
Об этом сообщили в региональной прокуратуре
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