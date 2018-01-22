В МЧС по Самарской области предупредили о неблагоприятных погодных условиях.

По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», c 19 часов 21 января до 19 часов 22 января в Самарской области облачно, небольшой и умеренный снег, местами метель. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -5, -13°. Местами снежные заносы.

В первую очередь стоит быть более внимательными тем, кто за рулем, в такую погоду вероятность аварий вырастает многократно. Но и пешеходам тоже следует предпринять меры предосторожности. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев, щитов рекламы.