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05 апреля 2018
14:13:07

Сегодня в Тольятти пребывает официальная делегация Посольства Франции в России

Об этом рассказали в администрации. В рамках двухдневного визита запланированы встреча с президентом ПАО "АВТОВАЗ" и посещение одного из производств предприятия. После этого делегация побывает в ООЦ "Школа", где состоится презентация русско-французской билингвальной секции.

Завершит программу первого дня пребывания в Тольятти праздничный прием по случаю 15-летия "Альянс Франсез Тольятти". За эти годы благодаря деятельности организации в рамках российско-французского сотрудничества было реализовано более 700 мероприятий.

Среди них крупные ежегодные проекты, знакомые многим жителям города и области: фестиваль французского кино, международные дни Франкофонии, лингвистический лагерь для школьников, Французское Рождество. При поддержке "Альянс Франсез" в Тольятти реализуются международный образовательный проект "Волга-Валь д'Уаз" и международный выставочный проект "Тольятти. Рождение нового города".

Не менее насыщенным ожидается второй день визита. Официальная французская делегация встретится с главой Тольятти Сергеем Анташевым в администрации города, где состоится подписание протокола о намерениях открытия в Тольятти нового производства компании "Валео", являющейся производителем и поставщиком автомобильных комплектующих и запасных частей. В этот же день запланированы посещение ТЦ "Акварель" и встреча с руководством компаний "Иммошан Россия" и "Ашан России".




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