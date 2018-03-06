Церемония начнется в 15:00. Школа создана на основании постановления администрации Тольятти от 1 февраля 2018 года № 291-п/1 в целях обеспечения условий для продолжения учебного процесса учащихся Тольяттинской Консерватории в связи с приостановлением лицензии на осуществление образовательной деятельности МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория».

В настоящее время министерством образования и науки Самарской области подписан приказ о лицензировании Школы искусств Центрального района, учреждение укомплектовано педагогическими и вспомогательными кадрами, завершается прием заявлений от учащихся. Учебный процесс начнется в соответствии с расписанием.