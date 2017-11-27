Он заработает на базе городской больницы №5. Здесь будут проводиться исследования с помощью позитронно-эмиссионного томографа, направленные на изучение новообразований.

Как рассказал главный врач ТГКБ № 5 Николай Ренц, эта новейшая технология позволит увидеть начавшийся онкологический процесс задолго до того, как образуется опухоль, а при уже существующей опухоли определить, злокачественная она или доброкачественная. Технология также помогает подобрать соответствующее лечение.

«Уровень оказания онкологической помощи в Тольятти сейчас сопоставим с крупными, столичными городами, - заявил профессор санкт-петербургского НИИ онкологии им Н.Н. Петрова Алексей Карачун. - Сейчас в регионах можно встретить специалистов, которых не надо учить, а надо учиться у них. Это касается и тольяттинской онкологической службы, в том числе»-, добавил он.

В открытии центра примет участие глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: Наталья Родимова