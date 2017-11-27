Он заработает на базе городской больницы №5. Здесь будут проводиться исследования с помощью позитронно-эмиссионного томографа, направленные на изучение новообразований.
Как рассказал главный врач ТГКБ № 5 Николай Ренц, эта новейшая технология позволит увидеть начавшийся онкологический процесс задолго до того, как образуется опухоль, а при уже существующей опухоли определить, злокачественная она или доброкачественная. Технология также помогает подобрать соответствующее лечение.
«Уровень оказания онкологической помощи в Тольятти сейчас сопоставим с крупными, столичными городами, - заявил профессор санкт-петербургского НИИ онкологии им Н.Н. Петрова Алексей Карачун. - Сейчас в регионах можно встретить специалистов, которых не надо учить, а надо учиться у них. Это касается и тольяттинской онкологической службы, в том числе»-, добавил он.
В открытии центра примет участие глава региона Дмитрий Азаров.
Фото: Наталья Родимова
Отборочный тур II Областного ежегодного конкурса-фестиваля вокального искусства пройдёт в ТГУ 7 декабря.
Безработный житель Кинеля причастен к ряду хищений денежных средств у пожилых граждан
В среду состоятся общественные слушания
Продукция предприятия по производству кондитерских изделий славится на рынке
В Рособрнадзоре научились вычислять учеников, которые оперативно выкладывают в интернет ответы
Машины будут использоваться местными государственными службами
Об этом рассказали в Куйбышевской транспортной прокуратуре