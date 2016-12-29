Новый проект поднимет уровень экологической культуры горожан и вовлечет их в решение локальных проблем, рассказали в мэрии.
В «Гнезде» будут проходить занятия по шести тематическим блокам: «Жилье», «Энергия», «Транспорт», «Питание», «Отходы», «Вода и бумага». Каждая тема включает в себя лекции, дискуссии, тренинги и мастер-классы. Кроме того, волонтеры центра будут организовывать экологические акции. В ближайшие месяцы тольяттинцы устроят фримаркет, начнут сбор макулатуры и использованных батареек.
Центр откроется в 13:00 на базе детской библиотеки №8 на ул. Л. Чайкиной, 71а. Организаторы расскажут об экологических инициативах. Гости рассчитают свой экологический след и познакомятся с основами «зеленого потребления».
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