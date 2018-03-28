Об этом сообщили городская администрация со ссылкой на областной Гидрометцентр. По данным специалистов, 28 марта в Самарской области ожидается облачная погода, осадки в виде снега и дождя, местами слабая метель. Все это будет сопровождать северо-западный ветер, порывы которого временами могут достигать 15-18 м/с.

На территории Самарской области возможно возникновение аварийных ситуаций: обрыв или повреждение линий электропередач и связи, заторы на дорогах и уменьшение пропускной способности автотранспорта, что увеличивает риск ДТП.