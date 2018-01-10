Мобильное отделение больницы имени Т.И. Ерошевского будет вести выездной прием граждан с 10 по 26 января 2018 года (включительно). Комплексы расположены на территории больницы №2 им. В.В. Баныкина.
По полису ОМС медики осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача. Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни с 9.00 до 14.00 по предварительной записи по телефону: 8-967-762-47-48 (в будни с 09.00 до 14.00).
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