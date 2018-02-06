Инспекторы будут проверять, как выполняются правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В случае выявления нарушений к ответственности привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица.
Штраф или лишение прав на срок до 6 месяцев грозят водителю, до полумиллиона рублей –таково наказание для его начальников. Это первый такой рейд февраля, всего их будет 8.
В больнице находятся двое рабочих с ожогами
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Елена Фролова «покинула компанию по личным мотивам»,
ДТП произошло сегодня около 2 часов ночи на 78 км автодороги «Подъезд к Оренбургу».
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Самарская природоохранная прокуратура провела проверку информации из интернета