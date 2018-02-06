Инспекторы будут проверять, как выполняются правила перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов. В случае выявления нарушений к ответственности привлекается как сам водитель, так и должностные и юридические лица.

Штраф или лишение прав на срок до 6 месяцев грозят водителю, до полумиллиона рублей –таково наказание для его начальников. Это первый такой рейд февраля, всего их будет 8.