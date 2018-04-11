Из-за начавшегося паводка власти региона проверяют готовность автоматизированной системы централизованного оповещения. В центре гражданской защиты населения напоминают, что если вы услышали сигнал электросирены, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения.

Проверка, которая была запланирована на 21 марта, в тот день не состоялась, ее перенесли на 10 утра сегодняшнего дня.