Из-за начавшегося паводка власти региона проверяют готовность автоматизированной системы централизованного оповещения. В центре гражданской защиты населения напоминают, что если вы услышали сигнал электросирены, необходимо включить радио или телевизор для прослушивания экстренного сообщения.
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