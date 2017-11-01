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01 ноября 2017
09:09:25

Сегодня в Тольятти будут сажать лес

Дополнительные посадки пройдут в 53 квартале  Тольяттинского лесничества в рамках городской благотворительной программы «Фонда Тольятти».  Средства на посадку 8 гектаров были собраны через платформу «Маракуйя» при участии «Почты Банк». Сообщается, что в посадке примут участие первые лица города.

Стоит напомнить, что в 2010 году в пожарах Тольятти потерял более двух тысяч гектаров леса из имеющихся у нас 8 тысяч. События семилетней давности сплотили Автоград в стремлении защитить и восстановить "легкие города". С тех пор ежегодно проводятся массовые акции по посадке леса, в которых принимают участие представители власти и бизнеса, сотрудники промпредприятий и организаций, школьники и студенты.

Всего, начиная с 2010 года, в городе восстановлено более 1200 га леса. В этом году посадки начались в середине апреля и заканчиваются только сейчас – в ноябре.

В начале этого года жителям города были представлены 5 фокусных направлений благоустройства Тольятти в рамках проекта по модернизации моногородов. В рамках направления «Лес» территории на стыке лесной зоны с жилыми районами превратятся в зоны отдыха. Планируется обустроить их интерактивными семейными площадками, где жители могли бы отдыхать, заниматься спортом и наслаждаться чистым лесным воздухом. Помимо этого, продолжится работа по посадке леса.




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