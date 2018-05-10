В 16:30 во дворце спорта «Лада-Арена» пройдет торжественная встреча тольяттинских спортсменок, ставших серебряными призерами чемпионата России, с министром спорта Самарской области Дмитрием Шляхтиным.

В финале первенства страны среди женских команд тольяттинская «Лада» встречалась с «Ростов-Доном». По итогам двух матчей тольяттинский клуб уступил, завоевав серебро и повторив прошлогодний результат.