В 16:30 во дворце спорта «Лада-Арена» пройдет торжественная встреча тольяттинских спортсменок, ставших серебряными призерами чемпионата России, с министром спорта Самарской области Дмитрием Шляхтиным.
В финале первенства страны среди женских команд тольяттинская «Лада» встречалась с «Ростов-Доном». По итогам двух матчей тольяттинский клуб уступил, завоевав серебро и повторив прошлогодний результат.
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