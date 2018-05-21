Об этом предупреждает Приволжский Гидрометцентр. По данным специалистов, Ночью 22 мая температура воздуха на поверхности почвы может опуститься до -2°.
С завтрашнего дня в регионе снова будет солнечно, столбики термометров пойдут вверх - в дневные часы они покажут от 25 до 28 градусов выше нуля. Ближе к концу недели снова похолодает – на 5-6 градусов, а активные фронтальные разделы повысят вероятность дождей.
Это предложение высказал начальник 31 ОФПС Максим Кульбачный.
Они нарушают новые правила, и люди жалуются приставам
Судебные приставы Самарской области продолжают ограничивать должников в специальном праве.
Прощальное мероприятие для одиннадцатиклассников пройдет в городских школах 23 мая
Ещё 35 процентов считают, что она станет такой в ближайшее время
Об этом сообщает Росконтроль
Синоптики приволжского Гидрометцентра зафиксировали его в минувшие выходные