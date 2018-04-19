Накануне сотрудники МЧС России отрабатывали практические действия по ликвидации ЧС, связанных с паводком. Прошли тренировки по спасению людей на воде, инженерные работы по укреплению береговой линии и защите населенных пунктов от воды и другие мероприятия.
Сегодня оперативные службы будут ликвидировать условные природные пожары. Спасательное ведомство третий день функционирует в режиме повышенной готовности. Задействованы также федеральные органы власти, отрабатываются межведомственные взаимодействия. Командно-штабные учения проходят с 17 по 19 апреля во всех 85 субъектах России.
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