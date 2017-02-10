10 февраля 1999 года пожар в здании УВД Самарской области унёс жизни 57 сотрудников милиции. С момента страшной трагедии минуло уже 18 лет. В Самаре сегодня в 10 часов утра у Мемориального комплекса руководство ГУ МВД, правоохранительных структур региона, действующие полицейские, ветераны ведомства и обычные горожане возложат цветы к Вечному огню.

Траурные мероприятия продолжатся в 11:30 на кладбище «Рубежное», где также состоится церемония возложения цветов к монументам и могилам погибших сотрудников.