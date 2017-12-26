В эти минуты начинается 39-ое заседание городской Думы. На повестке один вопрос - избрание главы областной столицы из более, чем 40 претендентов. На это дается два часа – уже в 13-00 должна состояться инаугурация.
К такому выводу пришли учёные Бристольского университета
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Об этом в ГИБДД рассказали после рейда, который прошел накануне на пешеходных переходах города.
Сегодня дума областной столицы назначила на этот пост Елену Лапушкину
Екатерина Авдеева приняла участие в шоу Ларисы Гузеевой «Давай поженимся»
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