В рамках международного турнира по смешанным единоборствам в спорткомплексе «МТЛ Арена» пройдут 12 поединков по правилам ММА. Центральное событие вечера - бой финала Гран-при «Битва на Волге» в тяжелом весе между Шамилем Абасовым из Самары и тольяттинским бойцом Александром Солдаткиным.
В финале женского Гран-при сойдутся полька Марта Валиксек и Карина Василенко из Санкт-Петербурга. Начало боёв в 18.00. Специальным гостем турнира станет лучший российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе, непобеждённый Хабиб «Орел» Нурмагомедов.
Фото: АСМ Спортико
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