слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
11 мая 2018
09:54:11

Сегодня в Самаре состоится «Битва на Волге-4»

В рамках международного турнира по смешанным единоборствам в спорткомплексе «МТЛ Арена» пройдут 12 поединков по правилам ММА. Центральное событие вечера - бой финала Гран-при «Битва на Волге» в тяжелом весе между Шамилем Абасовым из Самары и тольяттинским бойцом Александром Солдаткиным. 

В финале женского Гран-при сойдутся полька Марта Валиксек и Карина Василенко из Санкт-Петербурга. Начало боёв в 18.00. Специальным гостем турнира станет лучший российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе, непобеждённый Хабиб «Орел» Нурмагомедов.

Фото: АСМ Спортико




Последние новости Тольятти

11 мая
13:55
Россияне пока не готовы к повышению пенсионного возраста

Об этом говорят результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter

11 мая
12:44
У дома состоятельного самарского должника появился бетонный «памятник позора»

Пирамида выросла в поселке Зубчаниновка

11 мая
12:36
В Курумоче появился волк Забивака

Талисман предстоящего чемпионата мира по футболу установлен напротив входа в пассажирский терминал

11 мая
11:39
В Тольятти стартует третий сезон социального проекта «Школа баскетбола»

Он направлен на поиск талантливых игроков и поддержку этого вида спорта в нашей стране

11 мая
11:38
К тольяттинцам, которые не платят за воду, скоро придут «гости»

Компания «Волжские коммунальные системы» продолжает масштабную кампанию по ограничению водоснабжения должникам

11 мая
11:30
Тольяттинцы могут поучаствовать во всероссийском конкурсе «Талисманы ГТО»

Его объявил Минспорт России.

11 мая
10:39
Глава Самарской области Дмитрий Азаров обещал полную поддержку «Крыльям Советов»

Футбольный клуб, который вернулся в высший дивизион российского чемпионата, в ближайшее время ждет ряд важных кадровых решений


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+