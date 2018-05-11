В рамках международного турнира по смешанным единоборствам в спорткомплексе «МТЛ Арена» пройдут 12 поединков по правилам ММА. Центральное событие вечера - бой финала Гран-при «Битва на Волге» в тяжелом весе между Шамилем Абасовым из Самары и тольяттинским бойцом Александром Солдаткиным.

В финале женского Гран-при сойдутся полька Марта Валиксек и Карина Василенко из Санкт-Петербурга. Начало боёв в 18.00. Специальным гостем турнира станет лучший российский боец ММА, чемпион UFC в легком весе, непобеждённый Хабиб «Орел» Нурмагомедов.

Фото: АСМ Спортико