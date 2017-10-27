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27 октября 2017
10:59:46

Сегодня в Самаре открывается первый в России памятник Эльдару Рязанову

Об этом сообщает администрации областной столицы. Памятник установят в сквере имени Рязанова около дома, где 18 ноября 1927 года он родился. После рождения Э.А. Рязанов пробыл в Самаре в течение месяца, затем родители вернулись в Москву.

Следующий приезд в Самару (Куйбышев) состоялся во время Великой Отечественной войны в 1941 году, в связи с эвакуацией. Здесь Рязанов целый год учился в школе. 10 сентября 2016 года на  доме № 120 по улице Фрунзе была установлена мемориальная доска, в декабре этого года там планируется открытие музея Эльдара Рязанова.

Территория сквера, где будет установлен памятник кинорежиссеру, комплексно благоустроена. Таким образом, монумент  станет частью единого арт-пространства, которое будет напоминать самарцам о любимых «рязановских» фильмах и знаменитом земляке.

Автор памятника - грузинско-итальянский скульптор Важа Микаберидзе  (Прасто). Именно он увековечивал в камне еще одного выдающегося кинорежиссера Сергея Параджанова в Тбилиси.

Фото: http://samadm.ru




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