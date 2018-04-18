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18 апреля 2018
11:20:52

Сегодня в Самаре открывается главный билетный центр FIFA

До 1 мая в нем можно будет только получить билеты, приобретенные онлайн на сайте FIFA.com/bilet.

Центр расположен в ТЦ "Парк хаус". Он будет работать в будни с 14.00 до 19.00, в выходные с 10.30 до 19.00. После 31 мая центр будет открыт с 10.00 до 20.00 без выходных. В дни матчей с началом игры в 21:00 (по местному времени), главные билетные центры FIFA городов-организаторов будут работать до 21:00.

Изначально в главных билетных центрах FIFA можно будет получить билет, приобретенный онлайн на официальном сайте Международной ассоциации футбола. А с 1 мая параллельно с продажами билетов онлайн любой желающий сможет приобрести их в кассах.

Билеты, приобретенные до старта последнего этапа продаж, начнут доставлять болельщикам незадолго до начала турнира - в середине апреля-мае 2018 года.

С момента старта последнего этапа продаж специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов будет также доступна на FIFA.com/bilet. Она позволит болельщикам в соответствии с существующими правилами менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов.

Учитывая огромный спрос на билеты, FIFA напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам будет запрещен вход на стадион и отказано в компенсации.




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