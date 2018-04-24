Во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Тольятти, волонтеры Победы выйдут на улицы, площади и скверы, чтобы раздать гражданам символ воинской славы и уважения к истории страны. В акции по всей стране будет задействовано порядка 30 000 добровольцев. Каждый желающий также получит листовку с информацией об истории Георгиевской ленты и о том, как ее рекомендуется носить.

Тольяттинские волонтеры Победы будут дежурить в 4 точках города. В Комсомольском районе у горельефа Ульяне Громовой, в «старом городе» - у Обелиска Славы на пл. Свободы, в Автозаводском районе - на ул. Революционная у памятника Защитникам Отечества, а также на улице Ингельберга, 1в, в микрорайоне Федоровка Раздача ленточек продлится до 9 мая.

Фото:http://волонтёрыпобеды.рф