До становления нового государства праздник 20 декабря носил другое название — День чекиста. В нынешнем названии от отмечается с 1995 года.

В канун празднования глава ФСБ Александр Бортников дал интервью «Российской газете». Он рассказал, что за пять лет в России были осуждены 137 кадровых разведчиков иностранных спецслужб и их агентов, прекращена работа 120 зарубежных и международных неправительственных организаций, ставших инструментами иностранного разведсообщества.

Также Бортников отметил, что ведомство принимает меры против диверсионно-подрывной и террористической деятельности украинских спецслужб, координируемых Западом, и попыток украинских националистов вести работу в России.