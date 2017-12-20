До становления нового государства праздник 20 декабря носил другое название — День чекиста. В нынешнем названии от отмечается с 1995 года.
В канун празднования глава ФСБ Александр Бортников дал интервью «Российской газете». Он рассказал, что за пять лет в России были осуждены 137 кадровых разведчиков иностранных спецслужб и их агентов, прекращена работа 120 зарубежных и международных неправительственных организаций, ставших инструментами иностранного разведсообщества.
Также Бортников отметил, что ведомство принимает меры против диверсионно-подрывной и террористической деятельности украинских спецслужб, координируемых Западом, и попыток украинских националистов вести работу в России.
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