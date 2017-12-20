слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
20 декабря 2017
09:26:13

Сегодня в России отмечают День работников Госбезопасности

До становления нового государства праздник 20 декабря носил другое название — День чекиста. В нынешнем названии от отмечается с 1995 года.

В канун празднования глава ФСБ Александр Бортников дал интервью «Российской газете». Он рассказал, что за пять лет в России были осуждены 137 кадровых разведчиков иностранных спецслужб и их агентов, прекращена работа 120 зарубежных и международных неправительственных организаций, ставших инструментами иностранного разведсообщества.

Также Бортников отметил, что ведомство принимает меры против диверсионно-подрывной и террористической деятельности украинских спецслужб, координируемых Западом, и попыток украинских националистов вести работу в России.




Последние новости Тольятти

20 декабря
13:47
Лохматый трезвенник Шредер помог найти любителя чужого алкоголя

Мужчина забрался в частный дом и похитил несколько бутылок спиртного из частной коллекции

20 декабря
12:56
Правительство губернии решило подружиться с Росгидрометом

Подписано соглашение о сотрудничестве

20 декабря
12:46
Британские ученые нашли самый легкий способ бросить курить

Для этого нужно заниматься спортом

20 декабря
12:37
До 10 лет тюрьмы за телефонный терроризм

Предусматривающий такое наказание закон Госдума сегодня приняла в окончательном чтении

20 декабря
11:52
В Тольятти объявлен конкурс на создание проекта «Зала спортивной славы»

Он должен расопложиться в ДС «Волгарь»

20 декабря
11:26
Тольяттинским сиротам, достигшим совершеннолетия, вручат ключи от новых квартир

Церемония состоится в пятницу, 22 декабря

20 декабря
11:22
Самарская область в ожидании атмосферного фронта

Он должен подойти к границам губернии со дня на день


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+