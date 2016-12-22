Своих коллег, а также всех тольяттинцев, отмечающих свой профессиональный праздник, поздравил руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин, пожелав безаварийной работы и экономической стабильности на предприятиях. У представителей профессии впереди непростой период.
Как отметил вице-губернатор Александр Нефёдов, меньше двух недель остаётся до Нового года и праздничных выходных. Только в учреждениях культуры в эти дни пройдёт более 2200 мероприятий. Энергетикам придется постараться и сделать всё, чтобы настроение у людей не было омрачено отсутствием света и тепла.
"Первостепенная задача – не допустить ограничений подачи энергоресурсов, а при возникновении аварий – максимально быстро и качественно устранить их - подчеркнул Нефедов.
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