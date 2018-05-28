Она охраняет самую протяженную границу в мире – более 61 тысячи км. По числу пограничников на каждый километр границы Россия не уступает США и европейским странам.
Празднование юбилея началось еще на минувшей неделе – прошли возложения венков к могилам погибших пограничников, состоялись вручения наград и концерты, а 20 мая из северного города Муравленко стартовала эстафета пограничного флага.
Сегодня она финиширует в Москве, и главный символ погранвойск примет участие в торжественных мероприятиях.
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