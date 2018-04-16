IP-адреса, в которые преобразуются имена служб Telegram, попадут в специальный перечень операторов. Суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению.

Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования.

Основатель ресурса Павел Дуров заявил, что «конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности». Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси.