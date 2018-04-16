слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
16 апреля 2018
08:15:20

Сегодня в России начинается блокировка мессенджера Telegram

IP-адреса, в которые преобразуются имена служб Telegram, попадут в специальный перечень операторов. Суд в пятницу удовлетворил заявление Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру на территории России. Отдельным пунктом отмечалось, что решение подлежит немедленному исполнению.

Вместе с тем суд постановил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Но представители Telegram неоднократно заявляли об объективной невозможности исполнить такие требования.

Основатель ресурса Павел Дуров заявил, что «конфиденциальность не продается, а права человека не должны быть поставлены под угрозу из-за страха или жадности». Пока же многотысячная аудитория социальной сети ищет пути обхода блокировок, устанавливая VPN или специальные настройки прокси.

Источник Эхо Москвы




Последние новости Тольятти

16 апреля
16:07
АВТОВАЗ возглавит гендиректор "Рено" в Румынии

Ив Каракатзанис вступит в новую должность с 1 июня

16 апреля
13:10
Сегодня на стадионе «Самара Арена» завершат укладку газона

«Зелёный ковер» уже покрыл две трети футбольного поля

16 апреля
12:54
В Самарской области недалеко от Тольятти горит придорожная трава

Об этом сообщают очевидцы, которые едут сейчас со стороны Курумоча в направлении города

16 апреля
12:47
Ледоход раздавил гаражи с лодками на берегу Волги под Сызранью

Причиной резкого выброса льда мог стать сброс воды на Жигулевской ГЭС.

16 апреля
12:11
В Тольятти начинаются весенние субботники

Первые акции запланировали городские волонтеры

16 апреля
11:42
В Тольятти грузовой автомобиль пробил огромную дыру в асфальте

ЧП произошло во дворе дома №43 по улице Фрунзе (фото и видео)

16 апреля
10:41
Тольяттинец хотел украсть чужую лодку, но ему помешали

Возле села Берёзовый Солонец сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, который буксировал перевернутое плавсредство


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+