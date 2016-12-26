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26 декабря 2016
07:27:49

Сегодня в России День траура

Он связан с катастрофой Ту-154 над Черным морем. В ней погибли 92 человека. О решении объявить траур накануне сообщил президент Владимир Путин. Траур также объявлен и в соседней Белоруссии. Там, по распоряжению президента республики Александра Лукашенко, будут приспущены государственные флаги, ограничены проведение и трансляция развлекательных мероприятий и программ.

Следствие рассматривает несколько версий случившегося — техническая неисправность, ошибка экипажа или плохое топливо. Версия теракта основной не является, сообщил накануне источник агентств в спецслужбах. Характер падения самолета не исключает, что произошел теракт, причем взрывное устройство могли подложить на дозаправке в Сочи, считает бывший зампред думского комитета по безопасности, полковник запаса ФСБ Геннадий Гудков. Если версия взрыва подтвердится, полагает Геннадий Гудков, то гибель самолета — это месть за бомбардировки в Сирии.

В авиакатастрофе погибла большая часть ансамбля Александрова, там были даже целые семьи, рассказал солист коллектива Борис Дьяков. Самого Бориса Дьякова руководитель ансамбля не взял на гастроли в Сирию, потому что у него двое маленьких детей.

Также в этом самолете летела глава фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки, которая известна как доктор Лиза. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял решение присвоить ее имя Республиканской детской клинической больнице в Грозном.




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