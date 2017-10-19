О возникших проблемах, связанных с подачей тепла, жители области смогут заявить с 10 до 16 часов по телефону: 8 800 100 4000.

В пресс-службе областного правительства заявили, что с 12.00 до 15.00 в работе прямой телефонной линии примут участие врио губернатора Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор, руководитель приемной президента в Самарской области Сергей Чабан. На вопросы граждан также ответят главы городских округов и муниципальных районов, представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов.

Граждане, по тем или иным причинам не дозвонившиеся в указанное время, смогут оставить обращения специалистам по телефону (846) 200 02 59.