О возникших проблемах, связанных с подачей тепла, жители области смогут заявить с 10 до 16 часов по телефону: 8 800 100 4000.
В пресс-службе областного правительства заявили, что с 12.00 до 15.00 в работе прямой телефонной линии примут участие врио губернатора Дмитрий Азаров и главный федеральный инспектор, руководитель приемной президента в Самарской области Сергей Чабан. На вопросы граждан также ответят главы городских округов и муниципальных районов, представители государственной жилищной инспекции, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных и надзорных органов.
Граждане, по тем или иным причинам не дозвонившиеся в указанное время, смогут оставить обращения специалистам по телефону (846) 200 02 59.
Использовались так называемые «закладки»...
Сергей Анташев выразил надежду, что ребята сделают немало открытий в стенах этого учебного заведения...
От действий телефонных террористов по всей стране пострадали миллионы россиян...
Однако земля пока еще тёплая, и выпавший снег будет таять...
Его оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания...
Сейчас науку о семейных отношениях в некоторых школах преподают, но факультативно...
Из 40 троллейбусов, которые были закуплены в лизинг, в город пришли 10...