Выпуск моделей налажен на заводе «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске. Таким образом, ПАО «АВТОВАЗ» и его партнер холдинг «БИПЭК АВТО - АЗИЯ АВТО» организовали в Республике производство и продажи полного модельного ряда LADA.

Презентацию новых моделей для журналистов в Алматы провели директор по экспорту ПАО «АВТОВАЗ» Макс Миссана и директор по дизайну Стив Маттин.

Директор по экспорту ПАО «АВТОВАЗ» Макс Миссана отметил: «LADA динамично усиливает позиции на рынке Казахстана – крупнейшем для компании экспортном направлении. В 2018 году LADA вернула себе статус бренда №1 на рынке страны – по итогам первого квартала сбыт LADA вырос в республике более чем вдвое. Нам удалось увеличить долю марки до 23,5% – против 17% годом ранее. Спрос на автомобили LADA восстанавливается вдвое быстрее, чем рынок в целом. Этот успех достигнут не только благодаря обновлению модельной линейки. Существенную роль сыграла работа по локализации производства на мощностях завода «АЗИЯ АВТО». По итогам марта семейство LADA Vesta стало самым продаваемым в портфеле Марки».

К заказу и покупке в филиалах «БИПЭК АВТО» в 19 городах республики доступны LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross с двигателями 1.6 л (106 л.с.) и 1.8 л (122 л.с.). Предусмотрены как механическая коробка переключения передач, так и автоматизированная механическая трансмиссия. Автомобили оснащены широким набором систем комфорта и безопасности, в их число входят кондиционер, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth.

Стоимость LADA Vesta SW в комплектации Comfort, 1,6л+МТ – от 4 420 000 тенге (около 775,5 тыс. рублей), LADA Vesta SW Cross в комплектации Luxe, 1,6л+МТ – от 5 100 000 тенге (около 895 тыс. рублей).

LADA Vesta SW и LADA Vesta SW отличаются просторным салоном и вместительным багажником, а также спортивной управляемостью. Новая конструкция кузова обеспечивает комфорт и надежность. LADA Vesta является одним из лидеров в классе по шумоизоляции. Внешние панели кузова оцинкованы, что гарантирует надежность и долговечность автомобиля.

Напомним, что Казахстан – наиболее емкий внешний рынок сбыта LADA. За минувшие 15 лет на территории республики реализовано 370 тысяч автомобилей марки. В 2017 году на долю LADA пришлось 49,8% совокупного сбыта авто местного производства. Четыре из пяти наиболее продаваемых в Казахстане моделей локальной сборки представлены автомобилями LADA.

Фото: АВТОВАЗ