Ее проводит компания «Волжские коммунальные системы». Главный приз акции – сертификат на сумму 3000 рублей от гипермаркета «Лента» - получат в итоге 40 добросовестных жителей города, которые всегда вовремя оплачивают услуги ЖКХ.

Этих счастливчиков определяли участники еще одного конкурса от «ВоКС» - те, кто с 15 декабря сочинял и присылал в наш эфир «Коммунальные пирожки», смешные четверостишия, которые сейчас очень популярны в интернете.

Вот адреса победителей:

1. 50лет Октября бульвар, 32 – кв. 63

2. 50лет Октября бульвар, 36 – кв. 5

3. 50лет Октября бульвар, 36 – кв. 78

4. 50лет Октября бульвар, 36 – кв. 80

5. 50лет Октября бульвар, 38 – кв. 30

6. 50лет Октября бульвар, 38 – кв. 46

7. 50лет Октября бульвар, 44 – кв. 58

8. 50лет Октября бульвар, 63 – кв. 17

9. 50лет Октября бульвар, 63 – кв. 77

10. 50лет Октября бульвар, 71 – кв. 74

11. 50лет Октября бульвар, 73 – кв. 225

12. Баныкина ул., 62 – кв. 198

13. Баныкина ул., 68 – кв. 67

14. Горького ул., 92 – кв. 109

15. Железнодорожная ул, 17 – кв. 42

16. Железнодорожная ул, 43 – кв. 154

17. Карла Маркса ул., 72 – кв. 2

18. Коммунистическая ул.,41 – кв. 78, ком. 2

19. Комсомольская ул., 137 – кв. 46

20. Комсомольская ул., 145 – кв. 70

21. Ленина ул., 100 – кв. 42

22. Ленина ул., 54 – кв. 60

23. Лизы Чайкиной ул., 39 – кв. 115, ком. 2

24. Лизы Чайкиной ул., 45 – кв. 38

25. Матросова ул., 23 – кв. 61

26. Матросова ул., 8 – кв. 68

27. Механизаторов ул., 5Б – кв. 14

28. Мира ул., 114 – кв. 53

29. Мира ул., 123 – кв. 204

30. Мира ул., 92 – кв. 76

31. Молодежный бульвар, 26 – кв. 60

32. Никонова ул., 15 – кв. 27

33. Новопромышленная ул., 17 – кв. 9

34. Победы ул., 20 – кв. 13

35. Победы ул., 33 – кв. 42

36. Победы ул., 5 – кв. 704 Б

37. Полевая ул., 16 – кв. 1

38. Шлюзовая ул. 27 – кв. 101

39. Шлюзовая ул. 27 – кв. 22

40. Ярославская ул., 7 – кв. 16

Получить приз можно с 9 января по 1 февраля 2017 года в будние дни в компании «ВКС» по адресу: 50 лет Октября, 50, кабинет 304. Режим работы 12-00 – 17-00 (в пятницу до 16-00).