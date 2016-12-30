Ее проводит компания «Волжские коммунальные системы». Главный приз акции – сертификат на сумму 3000 рублей от гипермаркета «Лента» - получат в итоге 40 добросовестных жителей города, которые всегда вовремя оплачивают услуги ЖКХ.
Этих счастливчиков определяли участники еще одного конкурса от «ВоКС» - те, кто с 15 декабря сочинял и присылал в наш эфир «Коммунальные пирожки», смешные четверостишия, которые сейчас очень популярны в интернете.
Вот адреса победителей:
1. 50лет Октября бульвар, 32 – кв. 63
2. 50лет Октября бульвар, 36 – кв. 5
3. 50лет Октября бульвар, 36 – кв. 78
4. 50лет Октября бульвар, 36 – кв. 80
5. 50лет Октября бульвар, 38 – кв. 30
6. 50лет Октября бульвар, 38 – кв. 46
7. 50лет Октября бульвар, 44 – кв. 58
8. 50лет Октября бульвар, 63 – кв. 17
9. 50лет Октября бульвар, 63 – кв. 77
10. 50лет Октября бульвар, 71 – кв. 74
11. 50лет Октября бульвар, 73 – кв. 225
12. Баныкина ул., 62 – кв. 198
13. Баныкина ул., 68 – кв. 67
14. Горького ул., 92 – кв. 109
15. Железнодорожная ул, 17 – кв. 42
16. Железнодорожная ул, 43 – кв. 154
17. Карла Маркса ул., 72 – кв. 2
18. Коммунистическая ул.,41 – кв. 78, ком. 2
19. Комсомольская ул., 137 – кв. 46
20. Комсомольская ул., 145 – кв. 70
21. Ленина ул., 100 – кв. 42
22. Ленина ул., 54 – кв. 60
23. Лизы Чайкиной ул., 39 – кв. 115, ком. 2
24. Лизы Чайкиной ул., 45 – кв. 38
25. Матросова ул., 23 – кв. 61
26. Матросова ул., 8 – кв. 68
27. Механизаторов ул., 5Б – кв. 14
28. Мира ул., 114 – кв. 53
29. Мира ул., 123 – кв. 204
30. Мира ул., 92 – кв. 76
31. Молодежный бульвар, 26 – кв. 60
32. Никонова ул., 15 – кв. 27
33. Новопромышленная ул., 17 – кв. 9
34. Победы ул., 20 – кв. 13
35. Победы ул., 33 – кв. 42
36. Победы ул., 5 – кв. 704 Б
37. Полевая ул., 16 – кв. 1
38. Шлюзовая ул. 27 – кв. 101
39. Шлюзовая ул. 27 – кв. 22
40. Ярославская ул., 7 – кв. 16
Получить приз можно с 9 января по 1 февраля 2017 года в будние дни в компании «ВКС» по адресу: 50 лет Октября, 50, кабинет 304. Режим работы 12-00 – 17-00 (в пятницу до 16-00).
Они будут нести дежурство и охранять общественный порядок...
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