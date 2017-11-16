Об этом сообщили в городской администрации. Шесть из них выехали из депо Автозаводского района и восемь - из Комсомольского. Пассажиры смогут проехать на новом транспорте по маршрутам: №№ 2, 4, 7, 13 и 14.
Всего до конца года в город должно поступить 40 современных троллейбусов, напомнили в администрации. Там уверены, что благодаря этому поездки на общественном транспорте станут более комфортными, а интервал движения маршрутов уменьшится.
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