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16 ноября 2017
07:20:43

Сегодня в 5 утра на улицы Тольятти вышли 14 новых троллейбусов

Об этом сообщили в городской администрации. Шесть из них выехали из депо Автозаводского района и восемь - из Комсомольского. Пассажиры смогут проехать на новом транспорте по маршрутам: №№ 2, 4, 7, 13 и 14.

Всего до конца года в город должно поступить 40 современных троллейбусов, напомнили в администрации. Там уверены, что благодаря этому поездки на общественном транспорте станут более комфортными, а интервал движения маршрутов уменьшится.




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