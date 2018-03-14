Всемирно известный английский физик-теоретик скончался на 77-ом году жизни рано утром в своем доме в Кембридже. В своем совместном заявлении дети Хокинга отметили, что их отец "был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет".
Хокинг занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.
Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.
Источник РИА Новости
RAF-2018 проходит в эти дни в Москве
Своих денег уже давно ждут более тысячи бывших сотрудников предприятия
В Поволжском государственном университете сервиса пройдет торжественное открытие
Судебным приставам пришлось представиться продавцами животного
Наш регион вошел в число субъектов РФ, реализующих пилотный проект
Как только позволят погодные условия, начнутся работы по подготовке газона
Набор стюардов для Чемпионата мира по футболу в Самарской области продлили до 30 марта