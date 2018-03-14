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14 марта 2018
10:55:10

Сегодня ушел из жизни Стивен Хокинг

Всемирно известный английский физик-теоретик скончался на 77-ом году жизни рано утром в своем доме в Кембридже. В своем совместном заявлении дети Хокинга отметили, что их отец "был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет".

Хокинг занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром через компьютерный синтезатор речи.

Источник РИА Новости




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