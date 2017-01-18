Верующие постом и молитвой готовят себя к предстоящему торжеству – празднику Крещения. В этот день христиане вспоминают крещение Иисуса Христа в реке Иордан, с которого началось его служение человечеству. Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Крестил Христа пророк Иоанн, узнавший в нем Спасителя.

По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в виде голубя сошел Святой Дух, а голос с небес свидетельствовал о нем как о Сыне Божьем. Отсюда и второе название праздника - Богоявление, поскольку, убеждены верующие, именно так людям явился Бог в трех лицах: Отца, говорившего с небес, Сына-Христа и Святого Духа в виде голубя.

Первые упоминания о празднике относятся к началу III века, правда, тогда он отмечался вместе с Рождеством, и разделили оба торжества лишь к концу IV века. В первые века в праздник Богоявления христианская община пополнялась новыми членами, которые принимали крещение в этот день.

Великое освящение воды совершается в сам праздник и накануне. Крещенской водой окропляют жилище, причем, по словам верующих, освященная вода может храниться годами, оставаясь свежей.