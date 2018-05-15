В церемонии примет участие президент Владимир Путин. Первой по мосту проследует колонна строительной техники. А уже завтра с 5:30 утра смогут беспрепятственно проехать автомобили и автобусы. Максимальная скорость – 90 км/ч, остановка запрещена.

Многие жители Краснодарского края планируют впервые проехать по мосту именно в нынешнем году. Некоторые специально сменили вид транспорта с самолета на автобус или автомобиль. В 2019 году планируется открыть и железнодорожный мост. Параллельно идет строительство подъездных путей.