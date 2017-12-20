Церемония состоится в конференц-зале администрации на площади Свободы в 6 вечера. В этом году в конкурсе приняли участие 146 достойных претендентов, из которых после тщательного отбора определились 24 победителя.

Стипендии присуждались по следующим номинациям: «Образование», «Научное творчество», «Наука», «Студенческая наука», «Физическая культура и спорт», «Культура и искусство», «Новый взгляд», «Добровольческое движение».

Традиция поощрения талантливой молодежи Тольятти насчитывает уже 23 года. Именные премии стали уже своего рода общественным признанием достижений горожан.