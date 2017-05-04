Сегодня в Тольятти пройдет час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне. Акция «Читаем детям о войне» состоится уже в 8 раз. В этом году ее подхватят 19 библиотек.

Для младших школьников выбирали рассказы о войне, для старших более серьезные произведения. Соответственно, для детей начальных классов читать отрывки будут библиотекари, ну а подростки, разумеется, сами по очереди.

Планируется, что более трехсот школьников прочитают фрагменты из известных произведений о войне: А. Твардовского «Василий Тёркин», Е. Ильиной «Четвертая высота», В.Катаева «Сын полка», А. Фадеева «Молодая гвардия», Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» и другие. Также библиотекари расскажут детям о героях войны.