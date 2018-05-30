Это математика базового уровня. Экзаменационная работа состоит из 20 заданий, на них отводится три часа. Оценивается экзамен, в отличие от других, по пятибалльной шкале, и для успешной сдачи достаточно «тройки». В пятницу на «профильной» математике работы будут оцениваться уже по 100-балльной шкале, заданий будет больше, а сложность - выше.

ЕГЭ по математике - один из двух обязательных наряду с русским языком, он нужен для получения школьного аттестата. "Базовая" и "профильная" математика проходит в разные дни, но многие выпускники выбирают сразу оба варианта.

Начинается экзамен в 10:00, результаты будут известны не позднее 15 июня. Самые массовые экзамены, помимо математики, это русский язык, который бывшие школьники будут сдавать 6 июня и обществознание 14 числа.