Через два часа начнется прием граждан по вопросам здравоохранения и бесплатного оказания медицинской помощи. Вести разговоры с горожанами будут представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области. В Тольятти жителей будут ждать в 10:00 в трех учреждениях: в больнице имени Баныкина, в 4-ой горбольнице и поликлинике №1.

В ходе приема специалисты дадут необходимые разъяснения и рекомендации о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – приняты меры по устранению нарушений. Прием будет проходить без предварительной записи в порядке живой очереди.