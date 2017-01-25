На праздник приглашает ТГУ. По традиции на площади перед главным корпусом университета в "старом городе" развернутся залихватские зимние гуляния.

«Татьянки» – внутриуниверситетскую «валюту» можно будет заработать на конкурсах и обменять на чай, пирожки и сувениры. Пройдут «Парад снеговиков» и «Прощание с сессией» с символическим ритуалом сжигания чучела сессии. Ректор ТГУ Михаил Криштал вместе с директорами институтов будет угощать гостей медовухой.

Ну а начнется все в полдень в актовом зале с торжественного приема в честь лучших студентов.

Стоит добавить, что в целом Татьянин день отметят сегодня около 5 млн российских студентов. История праздника неразрывно связана с самым известным российским университетом - МГУ имени Ломоносова. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании университета в Москве.