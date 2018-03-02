В 1988 году 2 марта был подписан приказ о создании в Тольятти первого профессионального драматического театра. Как напомнили в администрации, тогда он назывался экспериментальным, так как стал первым контрактным театром в стране.

Кроме того учреждению предоставлялась большая самостоятельность в финансово-хозяйственной деятельности, и этот опыт в дальнейшем был перенят многими государственными театрами страны.

Собрать коллектив и взять на себя руководство было поручено Народному артисту РСФСР Глебу Дроздову, который блестяще справился с поставленной задачей. Вместе с единомышленниками он приехал в Тольятти осваивать "культурную целину" промышленного города.

За 30 лет существования театра на его сцене поставлено более 180 спектаклей. Сегодня в коллективе служат как опытные мастера сцены, так и талантливая молодёжь.

Подарком горожанам к юбилейному сезону стал мюзикл "Влюбленный город". Спектакль наполнен энергией молодости, налётом романтизма и сюрпризами, которые порадуют самых искушенных зрителей.