Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля. В продаже будут билеты на все матчи, кроме матча «Аргентина – Исландия» и финала. Приобрести их можно на официальном сайте FIFA.com/bilet. Билеты, приобретенные через другие источники, будут автоматически аннулированы, а их владельцам запретят вход на стадион и откажут в компенсации.
FIFA также выделила определенное количество билетов для особой категории лиц (с инвалидностью и маломобильных), исходя из количества мест, доступных на трибунах двенадцати стадионов.
Для посещения всех матчей чемпионата после покупки билета всем болельщикам необходимо также получить Паспорт болельщика. Кроме прохода на стадион он даст право на безвизовый въезд на территорию Российской Федерации, бесплатный проезд в специальных поездах между городами-организаторами и общественном транспорте в день матча.
Билеты, приобретенные в ходе первых двух этапов продаж, начнут доставлять болельщикам незадолго до начала турнира - в апреле-мае 2018 года. На сегодняшний день уже распределены 1.303.616 билетов.
Фото: smr2018.ru
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