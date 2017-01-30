Компании предлагают покупателям скидки на самые разные товары.

Между тем, далеко не все верят в искренность торговых фирм. «На самом деле эта акция, такой же фейк, как и многие другие», — утверждает руководитель проекта hi-tech@mail.ru Дмитрий Рябинин. По его словам, даже в редких случаях, когда скидки реальны, они не могут превышать 30% от рыночной стоимости товаров.