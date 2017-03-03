Участники будут выступать на спортивных автомобилях LADA Kalina и LADA Kalina NFR.
Фото: ОАО АВТОВАЗ
Монокубок, проходящий при поддержке АВТОВАЗа, будет разыгрываться на этапах Чемпионата и Кубка России по ралли. Соревнования состоятся на территории Северо-Западного Федерального округа РФ – в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, а также Псковской и Ленинградской областях.
В календарь первого сезона новой моносерии вошли 7 этапов, среди которых и снежно-ледовые, асфальтовые и гравийные гонки:
Ралли «Яккима», Карелия – 3-4 марта;
Ралли-спринт «Мир автомобиля», Санкт-Петербург – 8 апреля;
Ралли «Пушкинские горы», Псковская область – 18-20 мая;
Ралли «Белые ночи», Карелия – 29 июня - 1 июля;
Ралли «900 озёр», Псковская область – 7-8 июля;
Ралли «Выборг», Ленинградская область – 11-12 августа;
Ралли «Санкт-Петербург» – 15-16 сентября.
Проведение соревнований на автомобилях одного семейства позволяет вывести борьбу на новый конкурентный уровень, и в полной мере оценить мастерство пилотов, отметили в компании.
Победителю сезона-2017 будет вручен автомобиль LADA Kalina Sport.
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