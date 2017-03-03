Участники будут выступать на спортивных автомобилях LADA Kalina и LADA Kalina NFR.

Фото: ОАО АВТОВАЗ

Монокубок, проходящий при поддержке АВТОВАЗа, будет разыгрываться на этапах Чемпионата и Кубка России по ралли. Соревнования состоятся на территории Северо-Западного Федерального округа РФ – в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, а также Псковской и Ленинградской областях.

В календарь первого сезона новой моносерии вошли 7 этапов, среди которых и снежно-ледовые, асфальтовые и гравийные гонки:

Ралли «Яккима», Карелия – 3-4 марта;

Ралли-спринт «Мир автомобиля», Санкт-Петербург – 8 апреля;

Ралли «Пушкинские горы», Псковская область – 18-20 мая;

Ралли «Белые ночи», Карелия – 29 июня - 1 июля;

Ралли «900 озёр», Псковская область – 7-8 июля;

Ралли «Выборг», Ленинградская область – 11-12 августа;

Ралли «Санкт-Петербург» – 15-16 сентября.

Проведение соревнований на автомобилях одного семейства позволяет вывести борьбу на новый конкурентный уровень, и в полной мере оценить мастерство пилотов, отметили в компании.

Победителю сезона-2017 будет вручен автомобиль LADA Kalina Sport.