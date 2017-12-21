В 20:28 по тольяттинскому времени наступит момент зимнего солнцестояния – Земля достигнет такой точки орбиты. В краткосрочной перспективе этот день имеет мало значения, говорят специалисты, но играет ключевую роль в смене сезонов.

Благодаря наклону земной оси происходит чередование циклов освещенности Солнцем. То есть, сегодня Северное полушарие максимально отвернулось от Солнца. По освещенности в тропиках это почти не заметно, зато в заполярной зоне царит кромешная тьма.

Достигнув точки зимнего солнцестояния, угол отворота Северного полушария начнет уменьшаться — произойдет то, что астрономы называют солнцеворот. День пойдет на прибыль, ночь — на убыль. Первая дополнительная минута светлого времени у нас набежит 23 декабря. На широте Мурманска полярная ночь закончится 11 января.