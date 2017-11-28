Он запланирован на 8 часов 41 минуту по московскому времени. Это второй запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с нового российского космодрома. Первый состоялся 28 апреля 2016 года. Самарский завод «Прогресс» принимал участие в создании «Восточного», начиная с выбора места и выдачи исходных данных.

Также предприятие поставило, испытало и ввело в эксплуатацию комплекты наземно-технологического оборудования для подготовки ракет-носителей на техническом и стартовом комплексах. Космодром «Восточный» в Амурской области стал первым национальным космодромом гражданского назначения и позволил обеспечить независимый доступ России в космическое пространство.