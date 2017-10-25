До этой стадии турнира добрались, в частности, самарские «Крылья Советов», выступающие в ФНЛ. Нашим землякам достался непростой соперник – казанский «Рубин», и встреча сама пройдет в столице Татарстана.

Главный тренер «Крыльев» Андрей Тихонов рассказал, что его подопечные сейчас находятся не в лучшей психологической форме. Тем не менее, на поле выйдут не отбывать номер, а бороться за победу. Матч «Рубин» — «Крылья Советов» начнется на «Казань-Арене» в 19:00 мск.