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16 мая 2018
11:42:57

Сегодня пройдет финал футбольной Лиги Европы

В нем сыграют французский «Марсель»» и «Атлетико» из Испании. Ранее команды встречались друг с другом дважды. Один раз победу одержал «Атлетико», ещё раз команды сыграли вничью.

По традиции финал второго по значимости футбольного турнира Старого Света проходит раньше, чем решающий матч Лиги чемпионов. Сегодняшняя встреча в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» начнется в 21-45 мск. Ее покажет Матч-ТВ.

Финал Лиги Чемпионов состоится в Киеве 26 мая, на поле выйдут английский «Ливерпуль» и испанский «Реал».




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