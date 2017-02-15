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15 февраля 2017
09:06:09

Сегодня православные отмечают Сретение Господне

Это один из 12 главных церковных праздников.

Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова - «радость». Праздник Сретения Господня был установлен в честь встречи Младенца Христа с праведным старцем Симеоном и пророчицей Анной. По ветхозаветному обычаю на 40-й день после рождения Иисуса Родители принесли своего Первенца в Иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу. Там его, согласно Евангелию, встретил 360-летний старец Симеон, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя, появившегося на свет.

Взяв на руки Иисуса, Симеон Богоприимец заявил, что этот Младенец станет Спасителем рода человеческого. Таким образом, Сретение, или Принесение во храм, считается знаковой встречей Ветхого и Нового Завета и знакомством человечества с новым Мессией.

По традиции, 15 февраля нужно важно сделать два дела: во-первых, сходить в храм на Богослужение. В день Сретения Господня в храме совершается особое торжественное Богослужение и служится молебен. Из церкви домой стоит захватить сретенские свечи, так как свечи в этот день освящаются специальным чином. Эти свечи нужно бережно хранить в течение целого года. Так называемые Сретенские свечи зажигают в особо тяжелые минуты жизни при молитвенном обращении к Богу.

Источник РИА Новости




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