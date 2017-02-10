Мандатная комиссия ждет вас до 17-00 на лыжной базе Автозаводского района по адресу ул.Жукова, 49. Общегородской день лыжника состоится там же в пригородном лесу в воскресенье, 12 февраля в 11:00.
Подать заявку можно также по телефону: 76-65-40 или по электронной почте: t-sdushor1@mail.ru. Программа соревнований здесь.
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