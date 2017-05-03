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03 мая 2017
14:05:35

Сегодня последний день подачи заявок на участие в 57-ой легкоатлетической эстафете

Она состоится в Тольятти 9 мая. В горадминистрации напомнили, что это традиционное для нашего города мероприятие, пробежаться может любой желающий, причем, на различных этапах эстафеты. Зарегистрироваться можно на сайте СДЮСШОР №3 Легкая атлетика.

Эстафета будет проходить на площади Свободы и по улицам Центрального района. Схема уже согласована.

На всех этапах эстафеты будут работать волонтеры. Они будут следить за тем, чтобы зрители не выходили на трассу, пока бегут спортсмены. Поскольку движение транспорта будет ограничено, впервые в этом году по всей длине трассы расставят предупреждающие знаки в целях безопасности.




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