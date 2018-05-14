слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
14 мая 2018
12:31:53

Сегодня после каникул вернулись к работе два тольяттинских автозавода

Напомним, с 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках. В это время проводились только плановые работы по модернизации и ремонту оборудования.

СП "GM-АвтоВАЗ", на котором налажен выпуск Chevrolet Niva, приостанавливало производство с 30 апреля по 13 мая. Сегодня конвейер был запущен в штатном режиме.




Последние новости Тольятти

14 мая
10:53
В Тольятти пройдет экстремальный забег «Стальной характер»

Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»

14 мая
10:49
На трассе М-5 в районе села Печерское в Самарской области возможны заторы

В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение

14 мая
9:21
В России завершилась масштабная проверка молочной продукции

В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности

14 мая
9:16
Жители губернии готовятся к череде ограничений, связанных с проведением чемпионата мира по футболу

С 25 мая вводится запрет на все виды охоты

14 мая
8:57
Совет ЕС сегодня решит вопрос о новых санкциях в отношении России

Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины

14 мая
8:09
Тольяттинцев ждет теплая майская неделя

В регионе сейчас царит обширный антициклон

14 мая
7:44
Тольяттинских болельщиков отвезут на тестовый матч в Самару на специальной электричке

Она отправится со станции Жигулевское море и доставит пассажиров до железнодорожного вокзала Самары


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+