Напомним, с 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках. В это время проводились только плановые работы по модернизации и ремонту оборудования.

СП "GM-АвтоВАЗ", на котором налажен выпуск Chevrolet Niva, приостанавливало производство с 30 апреля по 13 мая. Сегодня конвейер был запущен в штатном режиме.