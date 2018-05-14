Напомним, с 3 по 14 мая сотрудники АВТОВАЗа, включая работников предприятия Lada Ижевск, находились в корпоративных отпусках. В это время проводились только плановые работы по модернизации и ремонту оборудования.
СП "GM-АвтоВАЗ", на котором налажен выпуск Chevrolet Niva, приостанавливало производство с 30 апреля по 13 мая. Сегодня конвейер был запущен в штатном режиме.
Мероприятие состоится и 2 июня на территории лыжной базы ОАО «АВТОВАЗ»
В связи с ремонтом дорожного покрытия на участке с 920 по 922 км федеральной автодороги организовано реверсивное движение
В аккредитованных лабораториях тестирования проходили по десятку параметров качества и безопасности
С 25 мая вводится запрет на все виды охоты
Речь идет о дополнительных списках, связанных с нарушением территориальной целостности Украины
В регионе сейчас царит обширный антициклон
Она отправится со станции Жигулевское море и доставит пассажиров до железнодорожного вокзала Самары